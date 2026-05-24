Devastante incendio a Settimo Milanese | rogo nella notte in un autodemolitore

Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha coinvolto un autodemolitore a Settimo Milanese. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, causando danni significativi ai veicoli e alle attrezzature presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.