Devastante incendio a Settimo Milanese | rogo nella notte in un autodemolitore
Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha coinvolto un autodemolitore a Settimo Milanese. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, causando danni significativi ai veicoli e alle attrezzature presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.
Settimo Milanese (Milano), 24 maggio 2026 – Fiamme nella notte di domenica 24 maggio in provincia di Milano. Un violento incendio è scoppiato verso le 2 di stanotte all'interno di un autodemolitore nel comune di Settimo Milanese in via Keplero. Le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. L’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte fino alle 6.30 di stamane in uno scenario complesso e difficile da gestire, stante la presenza di focolai sia all'interno che all'esterno dell'autodemolitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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