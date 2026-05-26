Incendio nel centro Iren di Baganzola Giulia Pasquali | Nella piazzola tonnellate di rifiuti lo smaltimento è molto lento

Notizia in breve

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio si è verificato un incendio nell’area ecologica di strada Baganzola a Parma. Secondo un rappresentante, nella piazzola ci sono tonnellate di rifiuti e lo smaltimento procede molto lentamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti, ma il incendio ha provocato disagi nella gestione dei rifiuti.