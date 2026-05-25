Rogo al centro rifiuti Iren di Baganzola
Un incendio ha coinvolto un cumulo di rifiuti misti all’esterno del centro di raccolta Iren a Baganzola, nell’area dell’ex forno inceneritore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non risultano persone coinvolte né danni a strutture vicine. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
È bruciato un cumulo di rifiuti misti che si trovava, all'esterno, nel centro di raccolta Iren a Baganzola, nell'area dell'ex forno inceneritore.Sul posto per spegnere l’incendio 5 squadre dei vigili del fuoco, intervenute subito dopo le fiamme divampate intorno alle 22 di domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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