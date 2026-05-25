Rogo al centro rifiuti Iren di Baganzola

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un cumulo di rifiuti misti all’esterno del centro di raccolta Iren a Baganzola, nell’area dell’ex forno inceneritore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non risultano persone coinvolte né danni a strutture vicine. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.