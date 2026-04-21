Maxi incendio nell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese | attivi oltre 60 vigili del fuoco

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato ieri sera alle 21 presso un'azienda di smaltimento rifiuti situata a Bollate, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti più di 60 vigili del fuoco per domare le fiamme e gestire la situazione. L'intervento dei pompieri è durato tutta la notte, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui danni.

Un grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. A bruciare il materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione dell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio nel piazzale di un’azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoÈ accaduto nella serata di ieri a Santa Maria la Carità: i vigili del fuoco sono stati aggraditi durante l'intervento per spegnere un incendio in una... Nevicate improvvise nell’Aretino: oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco tra Casentino e ValtiberinaDalla tarda mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono impegnati in numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno colpito... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel milanese; Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada. Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'ariaÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it Incendio a Bollate, brucia il materiale accumulato fuori da un'azienda di smaltimento rifiuti: 60 pompieri in azioneLe fiamme alla Riam sono scoppiate intorno alle 21, e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e provvedere alla bonifica dell'area ... milano.corriere.it Oggi pubblichiamo l'ultimo canto di quelli proposti nella Coroncina a San Sebastiano: T'ADORIAM OSTIA DIVINA. Famoso inno eucaristico composto a Malta nel 1913 dal sacerdote e poeta maltese Carmelo Psaila in occasione del XXIV Congresso Eucaristic - facebook.com facebook