Un incendio scoppiato nel garage di un condominio di via Calcara a Cerea ha provocato l’intossicamento di 15 persone, tra cui tre bambini. L’incendio si è verificato durante le ore notturne e ha invaso il condominio di fumo, costringendo i residenti a evacuare. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per assistere le persone e gestire la situazione.

CEREA - Un incendio nel cuore della notte ha intossicato 15 persone, di cui tre bambini, in un condominio di via Calcara, a Cerea. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 della notte, tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, per il rogo sviluppatosi all'interno della rimessa auto interrata della palazzina. Piani invasi dal fumo Il fumo sprigionato dall’incendio si è propagato lungo il vano scale del condominio, composto da quattro piani, rendendo necessario l’intervento di soccorso agli occupanti dello stabile. Sul posto sono intervenute le squadre di Legnago con autopompa e autobotte per spegnere le fiamme che hanno interessato parzialmente un’autorimessa di circa 800 metri quadrati, dove erano parcheggiate diverse autovetture. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio nel garage, condominio invaso dal fumo: 15 persone intossicate, tre sono bambini

Incendio in condominio nel Veronese, 15 intossicati, tra loro 3 minoriQuindici persone, tra cui tre minori, sono rimaste lievemente intossicate in seguito al fumo respirato in un incendio scoppiato alle prime ore di oggi in un condominio a in via Calcara a Cerea. ansa.it

Auto brucia in garage e il fumo invade il vano scale: condominio evacuato e 15 persone in ospedaleUn incendio è divampato nelle prime ore di martedì a Cerea, costringendo alcune persone rimaste intossicate a ricorrere alle cure ospedaliere. Poco prime delle ore 5, un'auto sarebbe andata a fuoco ... veronasera.it

L'Arena. . Incendio in un condominio in via Calcara, a Cerea, nella notte. Quindici persone sono state soccorse dagli operatori del Suem 118 intervenuti con otto mezzi, tra ambulanze e auto mediche, e portate negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Le - facebook.com facebook

