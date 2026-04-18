Nella notte, alle 4, i Vigili del Fuoco di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti a Terranuova Bracciolini per un incendio in un appartamento. Durante l’intervento, tre persone sono state trovate intossicate dal fumo e sono state assistite sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si registrano ulteriori danni o feriti oltre alle persone coinvolte.

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO) – I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte alle ore 04.40 in Via Alcide De Gasperi a Terranuova Bracciolini per l’incendio in un appartamento. Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, è stata una stanza di un’ abitazione posta al piano terra di un edificio composto da due abitazioni. Il Vigili del Fuoco intervenuti hanno estinto l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti. I tre occupanti l’abitazione sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio e sono stati presi in cura dal personale sanitario. L’intera abitazione è stata dichiara non fruibile per i danni causati dall’incendio e dai prodotti della combustione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumo

Notizie correlate

Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova BraccioliniTERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa per l’incendio in appartamento di...

Incendio nel garage, condominio invaso dal fumo: 15 persone intossicate, tre sono bambiniCEREA - Un incendio nel cuore della notte ha intossicato 15 persone, di cui tre bambini, in un condominio di via Calcara, a Cerea.

Altri aggiornamenti

Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumoI Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte alle ore 04.40 in Via Alcide De Gasperi a Terranuova Bracciolini per l'incendio in un appartamento. Ad andare ... firenzepost.it

Incendio nella notte in una abitazione, feriti due giovani di 19 e 23 anni e una donna (52)Incendio nella notte in una abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento, a Terranuova Bracciolini, intorno alle 4 e 30 fiamme in una casa. Immediato intervento dei vigili del fuoco. Sul post ... corrierediarezzo.it