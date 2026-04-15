Scuola IPSAR ferma domani | stop alle lezioni per lavori sulla rete

Domani, giovedì 16 aprile 2026, le lezioni presso l’Istituto Superiore IPSAR di Colle Sannita saranno sospese a causa di interventi sulla rete. La scuola resterà chiusa durante tutta la giornata, e le attività didattiche non si svolgeranno come di consueto. La ripresa delle lezioni è prevista per il giorno successivo, secondo il calendario scolastico normale.

Le attività didattiche presso l’Istituto Superiore IPSAR di Colle Sannita subiranno un’interruzione nella giornata di domani, giovedì 16 aprile 2026. La decisione, che impatta direttamente sulla comunità scolastica locale, è stata formalizzata attraverso un’ordinanza emessa dal sindaco Iapozzuto a seguito della comunicazione di e-distribuzione riguardante interventi tecnici sulla rete elettrica. Interventi sulla rete e sospensione del servizio in via Cruscio. La necessità di fermare le lezioni nasce da una pianificazione operativa programmata dal distributore di energia, che ha segnalato la necessità di effettuare lavori infrastrutturali specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola IPSAR ferma domani: stop alle lezioni per lavori sulla rete Notizie correlate Leggi anche: Scuole chiuse domani venerdì 6 febbraio a Milano: quali, dove e perché questo stop alle lezioni. La mappa Sciopero scuola in Sardegna il 12 febbraio 2026: stop alle lezioni e manifestazione a NuoroGiovedì 12 febbraio 2026 sciopero della scuola in Sardegna indetto dai Cobas, con manifestazione a Nuoro.