Sciopero scuola | rischio stop alle lezioni il 6 e 7 maggio

Il 6 e 7 maggio 2026 sono stati indetti due giorni di sciopero nel settore dell’istruzione e della ricerca. La protesta riguarda il comparto e coinvolge il personale scolastico e accademico. Le date sono state annunciate ufficialmente, ma al momento non ci sono dettagli sulle modalità di adesione o sulle motivazioni specifiche alla base dello sciopero. Le scuole e le università potrebbero rimanere chiuse o funzionare con servizi ridotti durante queste giornate.

Per le giornate del 6 e 7 maggio 2026, sono state proclamate azioni di sciopero nel comparto e nell’area Istruzione e Ricerca. Proclamato da Cobas scuola Sardegna, con adesione di FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali e Sindacato Sociale di Base, da Cobas scuola, Usb Pi e scuola.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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