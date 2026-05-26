Un incendio si è sviluppato questa mattina in un capannone a Brissago Valtravaglia. Le fiamme sono divampate nel corso della giornata e sono state domate dai vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze di soccorso per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Brissago Valtravaglia (Varese) - È stato s pento l’incendio divampato nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, all’interno di un c apannone a Brissago Valtravaglia. L’allarme era scattato in via Provinciale, dove dal fabbricato si erano alzate fiamme e una densa colonna di fumo che aveva destato preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con un imponente dispositivo di soccorso composto da due autopompe, un’autobotte e un’autoscala. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere il rog o ed evitare che le fiamme si propagassero agli edifici e alle aree limitrofe. Dopo le o perazioni di spegniment o, concluse senza particolari conseguenze per le persone, i pompieri hanno avviato la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio in un capannone a Brissago Valtravaglia

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