Torino incendio fuori da un capannone
A Torino, un incendio si è sviluppato fuori da un capannone. Inizialmente si era parlato del ritrovamento di un cadavere di una donna in una casa vicina, ma successivamente si è saputo che l’incendio ha interessato principalmente l’area esterna dell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche e le operazioni di spegnimento. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incendio o sulla dinamica dell’accaduto.
Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Inizialmente era stato riferito che il 118, durante le operazioni di soccorso, aveva rinvenuto nella cascina vicina, una donna deceduta. Ma i vigili del fuoco hanno successivamente smentito la notizia. Il personale sanitario sta supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina a causa del fumo provocato dal rogo. L'alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno, al momento, del trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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