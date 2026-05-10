Torino incendio fuori da un capannone

A Torino, un incendio si è sviluppato fuori da un capannone. Inizialmente si era parlato del ritrovamento di un cadavere di una donna in una casa vicina, ma successivamente si è saputo che l’incendio ha interessato principalmente l’area esterna dell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche e le operazioni di spegnimento. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incendio o sulla dinamica dell’accaduto.

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