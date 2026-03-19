Fuorigrotta incendio in un appartamento | anziana salvata evacuato il palazzo

Un incendio si è sviluppato in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli. Un’anziana, che si trovava a letto, è stata estratta dall’agente della scorta di un deputato. Sul posto sono state evacuate le abitazioni del palazzo, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli. Un'anziana allettata salvata dall'agente della scorta del deputato Borrelli. Nessun ferito, in salvo anche gli animali. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Consalvo 163, all'angolo con via Roberto Murolo, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza, che ha seminato il panico tra i residenti dello stabile, molti dei quali sono fuggiti in strada. A notare il fumo per primi sono stati gli agenti della scorta del deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che si trovava in zona per pura coincidenza nel momento in cui è scoppiato l'incendio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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