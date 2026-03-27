Quando il ladro acrobata punta al sacro | Gilberto Popolo a processo per i cimeli rubati

Un uomo di 76 anni, noto con i soprannomi di “ladro acrobata” e “uomo ragno” e anche autore di romanzi, è stato chiamato a comparire davanti a un giudice. Questa volta, il suo nome è legato a un procedimento legale che riguarda il furto di oggetti di valore sacro. Non si tratta di semplici appartamenti: le accuse riguardano anche cimeli di rilevanza religiosa o storica.

Spariti un piattino e una brocchetta utilizzati per l’eucarestia. Contestata la ricettazione di beni culturali ANCONA - Non solo appartamenti: il 76enne anconetano Gilberto Popolo, noto come “ladro acrobata” o “uomo ragno” e anche romanziere, è finito nuovamente sotto processo. Ieri la giudice Francesca De Palma lo ha rinviato a giudizio per ricettazione di beni culturali; il dibattimento inizierà il 16 settembre davanti alla giudice Maria Elena Cola. Questa volta nel mirino finiscono due oggetti sacri: una brocchetta in metallo argentato e un vassoietto ottagonale, utilizzati durante la messa per l'eucarestia e sottratti il 21 luglio 2022 dal Santuario della Beata Vergine di Filottrano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Quando il “ladro acrobata” punta al sacro: Gilberto Popolo a processo per i cimeli rubati Articoli correlati Altro furto in villa. Il ladro acrobata stavolta s’è feritoNon c’è pace per i residenti di viale Vittorio Emanuele a Bergamo, la zona residenziale a due passi dal centro cittadino dove ci sono alcune delle... Leggi anche: VIDEO | Ladro acrobata immortalato prima dell'effrazione, la denuncia Una raccolta di contenuti su Gilberto Popolo Argomenti discussi: Ancona, furto in chiesa, finisce a processo: nuovi guai per il ladro-romanziere. Ancona, furto in chiesa, finisce a processo: nuovi guai per il ladro-romanziereANCONA - Ancora guai. Un nuovo processo all’orizzonte per il 75enne anconetano Gilberto Popolo, l’ex ladro acrobata diventato romanziere e su cui pende attualmente la misura ... corriereadriatico.it Gilberto Popolo arrestato ancora una voltaDa ladro a romanziere ma ancora poco incline a osservare la legge. Gilberto Popolo, 75 anni, anconetano, conosciuto come il ladro gentiluomo e il ladro acrobata che da pentito si è messo a scrivere ... ilrestodelcarlino.it