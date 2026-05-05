Due uomini sono stati arrestati ad Avezzano con l’accusa di aver rubato metalli preziosi da una residenza privata. I ladri sono riusciti a entrare nel cortile aggirando la recinzione, ma un dettaglio ha permesso di identificarli: un’auto bianca parcheggiata nelle vicinanze. La presenza del veicolo ha facilitato il loro immediato arresto da parte delle forze dell’ordine, che hanno recuperato la refurtiva.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a violare la recinzione della proprietà?. Quale dettaglio sull'auto bianca ha permesso l'arresto immediato dei due?. Perché la donna coinvolta è finita subito in carcere?. Dove sono state rinvenute le casse piene di metalli preziosi?.? In Breve Donna recidiva per ricettazione trasferita nel carcere di Teramo dopo il blitz.. Auto bianca utilizzata per il colpo risultata rubata poche ore prima.. Recuperate due cassette di plastica contenenti rame e ottone in via XX settembre.. L'arresto dell'uomo è avvenuto presso la casa circondariale di Avezzano.. La Polizia di Stato dell’Aquila e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna per un furto avvenuto ad Avezzano nella mattinata del 1 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avezzano, arrestati due ladri: rubati metalli preziosi in una casa

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