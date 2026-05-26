Alle 13:30 di oggi, una cappa aspirante di un ristorante in via Sardegna ha preso fuoco, generando una densa nube di fumo che si è diffusa nell’ambiente circostante. Tre persone sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo l’incendio e evacuando il locale. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Bologna, 26 maggio 2026 – Paura all’ora di pranzo in zona Savena per l’incendio partito da una cappa aspirante in un ristorante in via Sardegna. Dalle 13 circa di oggi ci sono stati momenti di panico. L ’incendio ha causato l’intossicazione di tre persone. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, sprigionando una densa coltre di fumo nero che ha invaso i locali della struttura. Task force dei vigili del fuoco. Sul posto è immediatamente confluita una vera e propria task force dei pompieri di Bologna. In totale sono entrate in azione 7 squadre, supportate da un'autoscala, un'autobotte e dal funzionario di guardia per coordinare le delicate operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al ristorante: fumo dalle cucine, tre intossicati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio ristorante ad Ariano: area sequestata, ecco la dinamica dei fatti

Notizie e thread social correlati

Principio d'incendio al ristorante, fiamme domate ma tanto fumoNella notte di domenica 19 aprile, poco dopo le 3:30, è scattato l'allarme al ristorante Casamarè Bistrot situato sul lungomare Marconi ai Murazzi...

Paura per un incendio in casa: due uomini intossicati dal fumoQuesto pomeriggio, in via Napoli, un incendio ha coinvolto una abitazione, causando l'intossicazione di due uomini a causa del fumo.

Temi più discussi: Incendio in casa: muore noto ristoratore. Trovato senza vita nelle stanze invase dal fumo; Incendio in un'abitazione a Villa Raspa, il racconto di Forconi fra i primi intervenuti: Non sono un eroe, decine di persone immobili a filmare; Incidente a Grugliasco: camion della raccolta rifiuti prende fuoco, si sprigiona una nube di fumo; Crazy Pizza, come sarà la pizzeria di lusso di Briatore a Savelletri: divanetti, locale elegante e vista mare. Video.

Incendio al ristorante: fumo dalle cucine, tre intossicatiMomenti di grande apprensione in via Sardegna a Bologna. All’ora di pranzo il rogo è divampato all'interno del locale partito dalla cappa. Massiccio intervento dei soccorsi ... ilrestodelcarlino.it

Incendio in un ristorante in via Nizza a Torino: rogo domato, otto intossicatiArticolo: Dopo il maxi incendio di Grugliasco l’assessore Bianco contro i curiosi che rallentavano i soccorsi: Incuranti del pericolo Articolo: Settimo Torinese, a fuoco l’alloggio di un anziano acc ... quotidianopiemontese.it