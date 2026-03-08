Paura per un incendio in casa | due uomini intossicati dal fumo

Questo pomeriggio, in via Napoli, un incendio ha coinvolto una abitazione, causando l'intossicazione di due uomini a causa del fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Nessuna altra persona risulta essere rimasta ferita o coinvolta nell'incidente. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Paura questo pomeriggio per un incendio scoppiato in una abitazione di via Napoli. Le fiamme hanno impedito alle due persone presenti in casa ed al loro cane di mettersi in salvo in maniera autonoma ed è stato quindi necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Benevento per soccorrerli. I due uomini rimasti intossicati dal fumo sono stati affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso e si è rivelato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.