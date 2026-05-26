Incendio a Tor Sapienza camper in fiamme davanti agli uffici della polizia stradale Fumo nero nel quartiere

Un camper è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, in via Alessandro Magnasco, davanti agli uffici del compartimento della polizia stradale di Roma. L’incendio ha prodotto un’intensa colonna di fumo nero visibile nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate persone ferite. La polizia sta verificando le cause dell’incendio.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, in via Alessandro Magnasco, davanti agli uffici del compartimento della polizia stradale di Roma. Un camper, per cause da accertare, è stato divorato da un incendio. Le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo e una nube nera si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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