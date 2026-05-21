Due auto in fiamme vigili del fuoco in azione per domare l’incendio | si sospetta il dolo

Giovedì 21 maggio 2026, a Bolzano, nel quartiere Firmian lungo viale Mozart, si è verificato un incendio che ha coinvolto due automobili, le quali sono state completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che si sospetta siano state appiccate intenzionalmente. Fortunatamente, non si registrano feriti o vittime. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio e su eventuali responsabilità.

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Due automobili distrutte e, fortunatamente, nessuna vittima. È questo il bilancio di un incendio avvenuto la mattina di giovedì 21 maggio 2026 a Bolzano, nel quartiere Firmian, lungo viale Mozart.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 4 del mattino da parte di alcuni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vicenza, auto in fiamme sullA4: intervento dei vigili del fuoco vicino al casello ovest Sullo stesso argomento Fiamme in albergo: vigili del fuoco in azione per domare l’incendioNel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo le squadre dei vigili del fuoco di Campiglio, Dimaro, Malè e Monclassico sono intervenute per spegnere un... Maso in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare l’incendioLe fiamme che divampano sul tetto del maso, rischiando di invadere l’intera struttura. Ci sono momenti in cui non hai il tempo di valutare tutto. Ma sai che devi agire. Subito. Un’auto perde il controllo, esce di strada, urta un palo e finisce in un fossato. Poi le fiamme. Dentro ci sono una donna e suo figlio, seduto sul sedile posteriore. Due militari x.com Auto in fiamme all’alba a Bolzano: distrutti due veicoli in viale MozartL’allarme è scattato poco prima delle 4, dopo la segnalazione di alcuni passanti. I pompieri sono intervenuti rapidamente evitando conseguenze più gravi, ma per entrambe le vetture i danni sono risult ... altoadige.it Carovigno, in fiamme due auto: nel video del rogo di una delle due si vede un uomo appiccare il fuocoUn' Alfa Romeo e una Hyundai Tucson: il rogo che ha interessato l' Alfa Romeo in via Martiri di Bologna, è di natura dolosa. Indagano i carabinieri Due auto sono state incendiate nella notte a ... lagazzettadelmezzogiorno.it