Due auto in fiamme vigili del fuoco in azione per domare l’incendio | si sospetta il dolo

Da trentotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026, a Bolzano, nel quartiere Firmian lungo viale Mozart, si è verificato un incendio che ha coinvolto due automobili, le quali sono state completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che si sospetta siano state appiccate intenzionalmente. Fortunatamente, non si registrano feriti o vittime. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio e su eventuali responsabilità.

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Due automobili distrutte e, fortunatamente, nessuna vittima. È questo il bilancio di un incendio avvenuto la mattina di giovedì 21 maggio 2026 a Bolzano, nel quartiere Firmian, lungo viale Mozart.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 4 del mattino da parte di alcuni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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