Incendiate cinque auto a Manfredonia Marasco | Microcriminalità sta avvelenando la nostra città

Cinque auto sono state date alle fiamme negli ultimi giorni a Manfredonia. Gli incendi sono stati segnalati in diverse zone della città, creando allarme tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incendi e stanno monitorando la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta analizzando eventuali collegamenti tra gli episodi e altre attività criminali in zona.

Gli incendi di ben 5 veicoli, avvenuti negli ultimi giorni a Manfredonia, preoccupano non poco i cittadini sipontini. A farsi portavoce del timore della comunità è il consigliere comunale Giuseppe Marasco che esprime “profonda preoccupazione e sdegno per i gravi episodi incendiari che hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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