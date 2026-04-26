Durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Manfredonia questa mattina si è verificato un episodio che ha suscitato reazioni. Un rappresentante locale ha affermato che le azioni di un altro soggetto hanno offeso la città e creato divisioni tra i cittadini. Le autorità hanno condannato quanto accaduto, considerandolo un fatto grave e inaccettabile. La vicenda ha suscitato discussioni tra le persone presenti.

Quanto accaduto questa mattina a Manfredonia durante le celebrazioni della Festa della Liberazione è gravissimo e inaccettabile. Nel momento in cui tutte le forze politiche, di destra, di centro e di sinistra, erano presenti insieme per onorare la ricorrenza nazionale, il Sindaco Domenico la Marca ha trasformato una cerimonia istituzionale in una provocazione di parte. La prova è nei fatti: un generale dell’Aeronautica in pensione, militari in servizio e associazioni d’arma si sono sentiti costretti ad allontanarsi. Quando i servitori dello Stato sono messi nella condizione di dover lasciare una cerimonia pubblica per non subire un’offesa, significa che chi amministra ha fallito il suo dovere più elementare: essere il sindaco di tutti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Marasco: “La Marca offende la città e divide i sipontini”

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