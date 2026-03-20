Un residente di Manfredonia ha segnalato la presenza di caditoie ostruite in diverse zone della città. La denuncia riguarda le condizioni di alcune griglie di raccolta delle acque piovane, che risultano completamente bloccate. La situazione solleva preoccupazioni per possibili allagamenti durante le piogge più intense. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

È un problema che può causare parecchi disagi, soprattutto con le piogge intense. Le caditoie sono dispositivi di raccolta e filtrazione delle acque meteoriche o di scarico, poste a livello della superficie stradale o leggermente interrate. La loro funzione principale è convogliare l'acqua verso il sistema di drenaggio. Sono composte da un insieme che include la griglia, la cornice, il telaio, l'alloggiamento e il collegamento al pozzetto. Le caditoie stradali sono progettate per sopportare carichi veicolari e pedonali, e per gestire grandi volumi d'acqua durante eventi meteorologici intensi. Sono spesso realizzate in ghisa, acciaio o polietilene ad alta resistenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Segnalo e denuncio la situazione di caditoie ostruite a Manfredonia”

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