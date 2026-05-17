Un incendio si è sviluppato agli Orti di Cibali a Catania, attirando l'attenzione sulle cause e sulle conseguenze di quanto accaduto. Il Movimento per le Autonomie ha commentato che l'incendio rappresenta un esempio di presunta speculazione edilizia e di abbandono dell’area. Sono state sollevate domande riguardo alle ragioni per cui l’evento venga interpretato come un atto di speculazione e si sono discusse le proposte del movimento per tutelare l’area dal mercato e dalle pressioni edilizie.

? Domande chiave Perché l'incendio è considerato un atto di speculazione edilizia?. Quali misure propone il Mpa per sottrarre l'area al mercato?. Come influirà il rogo sulla biodiversità degli antichi agrumeti?. Chi guiderà la mobilitazione dei cittadini per proteggere il polmone verde?.? In Breve Pina Alberghina denuncia abbandono e interessi speculativi sugli Orti di Cibali. Richiesta acquisizione pubblica area per bloccare mire edilizie e logiche di mercato. Necessità presidio costante per tutelare sicurezza residenti e biodiversità locale. Associazioni e comitati di quartiere organizzano mobilitazione collettiva sul territorio. Un incendio ha devastato l’area degli Orti di Cibali a Catania, trasformando in cenere un ecosistema urbano prezioso e scatenando forti proteste per il degrado che caratterizza quel settore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, rogo agli Orti di Cibali: Mpa: ‘Speculazione e abbandono

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