Inaugurata una panchina gigante per tutti anche per i disabili
Nella mattinata di giovedì 21 maggio è stata inaugurata una panchina gigante a Termine Grosso, sulla strada provinciale 68 tra Travo e la Pietra Parcellara. La panchina, chiamata “Big Bench per tutti”, è accessibile anche alle persone con disabilità. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti locali e cittadini, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o partecipanti. La panchina si trova lungo la percorso e mira a essere un punto di interesse.
Nella mattinata di giovedì 21 maggio, in località Termine Grosso, sulla strada provinciale 68 di Bobbiano che da Travo porta alla Pietra Parcellara, è stata inaugurata una nuova “Big Bench per tutti”. Il progetto rientra nel Big Bench Community Project, il progetto nato nelle langhe piemontesi in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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