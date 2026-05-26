Inaugurata una panchina gigante per tutti anche per i disabili

Notizia in breve

Nella mattinata di giovedì 21 maggio è stata inaugurata una panchina gigante a Termine Grosso, sulla strada provinciale 68 tra Travo e la Pietra Parcellara. La panchina, chiamata “Big Bench per tutti”, è accessibile anche alle persone con disabilità. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti locali e cittadini, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o partecipanti. La panchina si trova lungo la percorso e mira a essere un punto di interesse.