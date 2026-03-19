Apre le porte il campo di tulipani foto dalla panchina gigante E si possono anche raccogliere

Il campo di tulipani a Ferrara apre le sue porte e permette di ammirare i fiori da una panchina gigante. I visitatori possono anche raccogliere i tulipani, che si trovano in piena fioritura. L’evento si svolge il 19 marzo 2026, e la manifestazione è stata dedicata alla figlia primogenita di chi ha organizzato l’iniziativa, simbolo di primavera.

Ferrara, 19 marzo 2026 Ha voluto dedicare quell’onda di colori, il segno che la primavera è qui, a Bea la figlia primogenita. E’ tutto pronto, c’è anche una panchina gigante. Taglio del nastro domenica quando, alle 10, apriranno le porte sulla meraviglia, il campo ‘I tulipani di Bea’ a Fiorana di Bando. Siamo in via Fiorana 76, nelle campagne della frazione d’Argenta. Il verde dei campi di grano, terra arata, qualche filare di vigna e quei colori che appaiono all’improvviso. Il segno della creatività dei due fratelli Di Domenico, Alex, il papà della piccola Bea, e Nicholas. Domenica arriveranno in tanti, ma lo spazio per parcheggiare c’è. Si può anche fermare la macchina di fronte al bar “La Bottega Val Testa” che non è lontana, appena 100 metri dal campo pieno di colori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre le porte il campo di tulipani, foto dalla panchina gigante E si possono anche raccogliere Articoli correlati Un mare di tulipani a due passi da Milano: riapre il campo dove si può fare anche l'aperitivo tra i fioriTulipani, dove raccoglierli vicino a Milano? Per il settimo anno consecutivotorna il campo di Groppello (Bergamo), non lontano da Milano. Perdersi in una distesa di oltre 150mila tulipani: ecco quando apre il grande campo coloratoPerdersi in una distesa colorata grande quanto quattro campi da calcio circondati da 150mila tulipani. Tutti gli aggiornamenti su Apre le porte il campo di tulipani foto... Temi più discussi: Una luminosa facciata in vetro ondulato a Brisbane: apre le porte il Glasshouse Theatre; Università svelate: Ca’ Foscari apre le porte il 20 marzo; La Biblioteca Acclavio apre le porte al mondo dei manga e dei giochi di ruolo; Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo: il 22 marzo apre le porte il Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore. #FORUMAutoMotive 2026 apre le porte agli studenti il 24 marzo a MilanoMancano ormai pochi giorni alla prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione che promuove una mobilità libera da pregiudizi ... msn.com Il Cosenza Calcio apre le porte del Marulla alle scuole calcio della provinciaIl Cosenza Calcio invita le scuole calcio della provincia allo stadio Marulla. Scopri come richiedere gli ingressi omaggio per Under 16 e famiglie entro il 20 marzo ... tifocosenza.it Arianna Meloni apre l'iniziativa di Fratelli d'Italia Roma: «Abbiamo risvegliato la nazione» - facebook.com facebook Al Consiglio europeo si apre la battaglia sugli Ets. Le posizioni. Di @davcarretta x.com