Otto marzo a Catania inaugurata una panchina rossa a Villa Pacini

A Catania, in occasione dell’otto marzo, è stata inaugurata una panchina rossa a Villa Pacini. L’installazione è stata realizzata nel parco cittadino, come simbolo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

La struttura è stata dipinta dagli ospiti dell'Istituto San Giuseppe S.P.D., che offre accoglienza a giovani madri e laboratori di integrazione sociale Non sia solo l'"ennesima" panchina rossa in città e che, non a caso, è stata inaugurata a Villa Pacini, metafora della mancata attenzione a qualcosa o a qualcuno. Le parole più potenti sono arrivate da Giovanna Zizzo, madre di Laura uccisa a 12 anni nell’agosto 2014 dal proprio padre per “punire me, perché mi ero permessa di alzare la testa e dire il mio primo no. - ha detto Giovanna - Io sono stata condannata all'ergastolo del dolore, ma Laura mi ha lasciato la speranza, quella che non ho mai perso e per questo oggi sono ancora qui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

