Inaugurata all' ospedale Morgagni-Pierantoni la Delirium Room | un nuovo tassello per l' umanizzazione delle cure in Geriatria

Cambiare il volto dell’assistenza geriatrica partendo da un principio fondamentale: non è il paziente fragile a dover correre il rischio di non adattarsi all’ospedale, ma è l’ambiente ospedaliero che deve trasformarsi per accogliere e proteggere le sue vulnerabilità. Con questo obiettivo è stata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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