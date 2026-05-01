Note per la Salute il concerto del Forte Trio all’Ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì

Il 30 aprile 2026, all’interno delle celebrazioni per il 90° anniversario dell’associazione, si è svolto un concerto intitolato “Note per la Salute” presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L’evento è stato organizzato dall’associazione comunale e ha visto esibirsi il Forte Trio, un gruppo di musicisti di livello. La serata ha coinvolto cittadini e personale sanitario, offrendo un momento di intrattenimento e solidarietà.

Nella giornata di giovedì 30 aprile 2026, nell’ambito delle celebrazioni per il 90° anniversario dalla fondazione (1936–2026), Avis Comunale Forlì ha offerto alla città il concerto “Note per la Salute”, un evento di alto profilo artistico e culturale che ha saputo coniugare musica, solidarietà e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Note per la salute", a musica entra in corsia: l'Avis celebra i 90 anni con il concerto del Forte TrioUn anniversario che si trasforma in un abbraccio alla città, unendo il valore del dono alla bellezza dell'arte. Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donnaLa prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Note per la salute, a musica entra in corsia: l'Avis celebra i 90 anni con il concerto del Forte Trio; Avis Forlì celebra i 90 anni con la musica internazionale: all’ospedale arriva il Forte Trio; Concerto in ospedale per i 90 anni di Avis: il Forte Trio al Morgagni-Pierantoni; Installate sei nuove strutture tecnologiche Eco4Tourism. Servizio per turisti e visitatori. Avis Forlì celebra i 90 anni con la musica internazionale: all’ospedale arriva il Forte TrioIl 30 aprile il concerto Note per la Salute nel Padiglione Morgagni: un evento nell'ambito del progetto La Cultura che Cura ... forli24ore.it THE RADIANT VAN A VENEZIA La nuova Luce d’Artista ideata dal trio CANEMORTO arriva alla Casermetta 9 di Forte Marghera, e sarà esposta dal 7 al 10 maggio in concomitanza con la mostra Granda. Gli artisti degli Atelier 2024–2025 Il trio di artisti anoni - facebook.com facebook Avis Forlì celebra i 90 anni con la musica internazionale: all’ospedale arriva il Forte Trio x.com