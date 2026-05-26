Diciotto concessionari balneari della Versilia hanno presentato una causa contro il Comune, contestando le procedure di assegnazione delle concessioni. Secondo i ricorrenti, le gare pubbliche sono state ostacolate o ritardate. La disputa riguarda le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali, con alcune imprese che accusano l'amministrazione di aver favorito altri soggetti. La situazione si inserisce in un contesto di competizione tra operatori italiani e stranieri, con alcuni imprenditori che si sono rivolti alla giustizia.

Se a Forte dei Marmi c’è la corsa di arabi e russi, ma anche di imprenditori italiani, da Del Vecchio alla famiglia Berlusconi, all’acquisto di bagni lussuosi e costosi (la tenda all’Alpemare di Andrea Bocelli, ad esempio costa 350 euro al giorno, a giugno), nel resto della Versilia il timore di questa estate 2026 sono le gare in osservanza della direttiva Bolkestein. Così si assiste ad un match quasi di ping pong tra avvocati e giudici del Tar per evitare o aggirare lo spettro del 2027 quando ci dovrebbero essere le gare, dopo innumerevoli rinvi i. A Viareggio, che dista meno di 20 chilometri da Forte dei Marmi, diciotto bagni hanno citato in giudizio Regione, Comune e Demanio con l’intento di chiedere la validità dei vecchi rinnovi che prorogavano le concessioni al 2033. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Versilia 18 concessionari balneari fanno causa al Comune per allontanare le gare. “Meloni ha fatto peggio di chi è storicamente contro di noi”

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