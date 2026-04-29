Quattro fratelli di New York hanno intentato una causa contro il biopic dedicato a Michael Jackson, accusando il cantante di averli abusati per anni. I fratelli Cascio hanno dichiarato in un’intervista al New York Times di aver conosciuto il cantante grazie a loro padre, che lavorava come direttore d’hotel. In passato, avevano difeso pubblicamente l’artista, ma ora accusano di abusi avvenuti durante la loro infanzia.

Esce il biopic su Michael Jackson e chi lo ha difeso per anni ora lo accusa. Si tratta di quattro fratelli newyorchesi – Edward, Dominic, Marie-Nicole e Aldo Cascio – che sono stati intervistati dal New York Times. Giusto due mesi fa, in vista dell’uscita del film Michael, diretto da Antoine Fuqua, i Cascio hanno fatto causa al Michael Jackson Estate, l’ente che amministra patrimonio e diritti di Jacko. I quattro fratelli sostengono di aver subito abusi sessuali da parte della popstar dell’Indiana quando erano ancora minorenni. Jackson conobbe i Cascio quando erano piccoli, grazie al loro padre Frank, direttore di un hotel di Manhattan dove il cantante soggiornava spesso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “PEr anni Michael Jackson ha abusato di noi , ci ha conosciuti grazie a nostro padre che era direttore d’hotel”: i fratelli Cascio fanno causa per l’uscita del suo biopic

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I fratelli Cascio hanno raccontato di aver compreso fin da subito che i comportamenti di Jackson fossero sbagliati, ma di non aver avuto il coraggio di denunciarlo perché intimoriti dalla sua fama: x.com