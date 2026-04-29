In commissione Ambiente del Senato è stato approvato un emendamento della Lega al decreto Commissari. La modifica prevede un rinvio delle gare per le concessioni balneari che hanno subito danni ambientali, consentendo loro di continuare l’attività. La proposta arriva dopo un dibattito su questioni ambientali e legali legate alle concessioni, mentre restano ancora da definire le coperture finanziarie necessarie.

Si parte da un dramma serio e si prova a ottenere l’ennesima proroga. È stato approvato in commissione Ambiente del Senato, un emendamento della Lega al dl Commissari. Dopo l’emergenza in Sicilia, Calabria, Sardegna si prova a far slittare di tre anni la scadenza delle concessioni balneari in caso di danni alla costa provocati dall’erosione e di “eventi meteorologici di eccezionale intensità” come quelli che hanno colpito le tre regioni a gennaio scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le vecchie concessioni rimarrebbero in vigore fino al 30 settembre 2030. O anche fino al 31 marzo 2031, se si presentano difficoltà oggettive nelle gare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Concessioni balneari, l’ultimo trucco della Lega: ennesimo rinvio delle gare per chi ha subito danni ambientali. Ma mancano le coperture

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