in valle una pioggia di conferme solo civo ha scelto una nuova strada

Notizia in breve

In valle si sono registrate diverse conferme alle elezioni amministrative, con il sindaco più anziano della provincia che ha ottenuto la riconferma. Solo Civo ha deciso di cambiare strada e non ha sostenuto il sindaco uscente. Tra i risultati ufficiali, il primo cittadino di 80 anni, prossimo a compiere 81, ha mantenuto la guida del comune. Le elezioni hanno visto una partecipazione consistente e risultati definitivi sono stati comunicati nelle ultime ore.