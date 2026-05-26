In valle una pioggia di conferme Solo Civo ha scelto una nuova strada
In valle si sono registrate diverse conferme alle elezioni amministrative, con il sindaco più anziano della provincia che ha ottenuto la riconferma. Solo Civo ha deciso di cambiare strada e non ha sostenuto il sindaco uscente. Tra i risultati ufficiali, il primo cittadino di 80 anni, prossimo a compiere 81, ha mantenuto la guida del comune. Le elezioni hanno visto una partecipazione consistente e risultati definitivi sono stati comunicati nelle ultime ore.
Confermati il sindaco più anziano della provincia, Ivo Del Maffeo (80 anni a novembre) nella "sua" Spriana, il più giovane, Fausto Nonini (classe 1997) a Novate Mezzola e il presidente dell’amministrazione provinciale Davide Menegola, che nei prossimi 5 anni continuerà ad amministrare anche Talamona, per il secondo mandato. Primo cittadino giovanissimo anche per San Giacomo Filippo, dove Riccardo Geronimi (San Giacomo Viva), trent’anni ancora da compiere, ha avuto la meglio su Mirko Pedeferri (Progetto Comune – Uno per tutti, tutti per uno). Nonostante qualche rallentamento a Novate Mezzola, sono state rapide le operazioni di spoglio nei nove Comuni di Valtellina e Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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