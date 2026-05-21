Una donna è stata accoltellata per strada in una città lombarda. Secondo quanto riferito, si era fermata per aiutare una persona con un cane, quando è stata aggredita. La vittima ha riportato ferite e si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna altra persona è stata ancora denunciata o fermata in relazione all’episodio.

Lodi, 21 maggio 2026 – “Sta come può stare una persona accoltellata. Chiaramente le ferite ci sono, fortunatamente è fuori pericolo e questa è la cosa più importante”. Con queste parole ha esordito, raggiunta telefonicamente a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, la sorella di Maria Oggionni, la biologa accoltellata a Castelgerundo, nel Lodigiano, dopo essersi fermata per aiutare un cane. https:www.ilgiorno.itlodicronacabiologa-rapinata-accoltellata-cane-u28y3sjb L’aggressione. “Maria non si ricorda praticamente nulla, si provi a immaginare lo shock del momento”, ha poi aggiunto sull’episodio, “Ha visto una persona nel fianco della strada, si è fermata perché pensava avesse bisogno di aiuto e quando è scesa dalla macchina, è stata aggredita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maria Oggionni accoltellata per strada: “Ha visto una persona con un cane e si è fermata per aiutarli. Forse era solo un disgraziato che ha agito d’impulso”

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Accoltellata da uno sconosciuto a Lodi, biologa lascia la terapia intensiva: si cerca laggressore

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