Una donna di 56 anni, in buona salute fisica ma profondamente sofferta a livello emotivo, ha deciso di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito in una clinica svizzera. È la prima volta che questa struttura europea accetta un paziente il cui desiderio di morire deriva esclusivamente da una sofferenza psichica, e non da una malattia terminale. La decisione ha suscitato attenzione nel panorama delle pratiche di fine vita.

W endy Duffy aveva 56 anni ed era una donna fisicamente in salute, ma con il cuore spezzato, che oggi ha scelto di morire con il suicidio assistito presso la clinica Pegasos, in Svizzera. Aveva già tentato il suicidio quattro anni fa, dopo la morte del figlio Marcus. Da allora «Non provo più alcuna gioia», aveva spiegato al Daily Mail. «Non ho nessun desiderio di continuare a vivere. Non cambierò idea. Siate felici per me. Così che possa morire con il sorriso sulle labbra». Questo caso di eutanasia ha scosso la Gran Bretagna e non solo. Pedro Almodóvar, Leone d’Oro a Venezia 2024: «Si affronti l’eutanasia dal punto di vista umano» X Leggi anche › Eutanasia a Shanti De Corte, 23 anni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una donna in salute, ma con il cuore spezzato. Ha scelto l’unica struttura europea che accetta pazienti il cui desiderio di morte non deriva da una malattia terminale, ma "solo" da una sofferenza psichica

He despised her disabled arms and wanted divorce. She walked away; he went mad with regret.

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