In Toscana il centrosinistra sorride | vinte Prato e Pistoia

In Toscana, il centrosinistra ha ottenuto vittorie a Prato e Pistoia, oltre che a Sesto Fiorentino. Arezzo e Viareggio invece si preparano al secondo turno, che si terrà tra due settimane.

Elezioni comunali Le speranze della destra restano su Arezzo. Il voto pratese conferma la forza del sindaco Matteo Biffoni, che passa col 55%. Incognite sul secondo turno di Viareggio. Destra già sconfitta a Sesto, Figline Valdarno e Cascina Elezioni comunali Le speranze della destra restano su Arezzo. Il voto pratese conferma la forza del sindaco Matteo Biffoni, che passa col 55%. Incognite sul secondo turno di Viareggio. Destra già sconfitta a Sesto, Figline Valdarno e Cascina Prato e Pistoia al centrosinistra così come Sesto Fiorentino, mentre Arezzo e Viareggio andranno al ballottaggio fra due settimane. Nei principali centri toscani... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Elezioni in Toscana, i sondaggi di Arezzo, Pistoia e Prato. Ecco chi è in vantaggioIl 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in Toscana, coinvolgendo 484 comuni.

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