Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in Toscana, coinvolgendo 484 comuni. Nei giorni scorsi sono stati diffusi i sondaggi riguardanti le città di Arezzo, Pistoia e Prato, che indicano quali candidati sono in testa nelle rispettive competizioni. Questi risultati offrono uno sguardo sulle preferenze degli elettori in alcune delle principali località della regione prima del voto.

Firenze, 7 maggio 2026 – Si avvicina il voto amministrativo del 24 e 25 maggio che chiamerà alle urne 484.283 aventi diritto toscani per il rinnovo di venti sindaci e altrettanti consigli comunali. Di questi, tre sono capoluoghi di provincia e per queste città ( Arezzo, Pistoia e Prato ) arrivano i sondaggi elettorali, gli ultimi pubblicabili prima dello stop previsto dalla legge nelle due settimane precedenti la tornata elettorale. Arezzo, il sondaggio pre elettorale. AREZZO REFERENDUM COSTITUZIONALE SEGGIO ELETTORALE Il sondaggio effettuato da Emg, committente Toscana Tv, su un campione rappresentativo della popolazione comunale maggiorenne per sesso, età, istruzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni in Toscana, i sondaggi di Arezzo, Pistoia e Prato. Ecco chi è in vantaggio

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