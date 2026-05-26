Venerdì 22 maggio, a Dakar, il presidente ha licenziato il primo ministro Ousmane Sonko. La decisione è stata comunicata alle 21:30 e rappresenta un cambiamento improvviso nella leadership del governo. La notizia ha sorpreso l’opinione pubblica e le istituzioni locali. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della destituzione. La separazione tra i due leader avviene in un momento di tensioni politiche nel Paese.

Venerdì 22 maggio 21:30 Dakar, Senegal: la notizia arriva come una doccia fredda. Il presidente Bassirou Diomaye Faye ha destituito il primo ministro Ousmane Sonko. Con lui cade l’intero governo. Per anni il Senegal è stato considerato una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale. Oggi quella reputazione torna ad essere sotto stress. Faye e Sonko, gli amici inseparabili avevano fondato il Pastef — Patrioti africani del Senegal per lavoro, etica e fratellanza — nel 2014. Dodici anni insieme, anni di repressione, mesi di carcere. Nel marzo 2024 Sonko era stato escluso dalla corsa presidenziale per una condanna per diffamazione, e aveva lasciato il posto a Faye, all’epoca sconosciuto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Senegal è rottura tra i due amici inseparabili al potere: Faye licenzia Sonko

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