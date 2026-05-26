In Senegal è rottura tra i due amici inseparabili al potere | Faye licenzia Sonko

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, a Dakar, il presidente ha licenziato il primo ministro Ousmane Sonko. La decisione è stata comunicata alle 21:30 e rappresenta un cambiamento improvviso nella leadership del governo. La notizia ha sorpreso l’opinione pubblica e le istituzioni locali. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della destituzione. La separazione tra i due leader avviene in un momento di tensioni politiche nel Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 22 maggio 21:30 Dakar, Senegal: la notizia arriva come una doccia fredda. Il presidente Bassirou Diomaye Faye ha destituito il primo ministro Ousmane Sonko. Con lui cade l’intero governo. Per anni il Senegal è stato considerato una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale. Oggi quella reputazione torna ad essere sotto stress. Faye e Sonko, gli amici inseparabili avevano fondato il Pastef — Patrioti africani del Senegal per lavoro, etica e fratellanza — nel 2014. Dodici anni insieme, anni di repressione, mesi di carcere. Nel marzo 2024 Sonko era stato escluso dalla corsa presidenziale per una condanna per diffamazione, e aveva lasciato il posto a Faye, all’epoca sconosciuto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in senegal 232 rottura tra i due amici inseparabili al potere faye licenzia sonko
© Ilfattoquotidiano.it - In Senegal è rottura tra i due amici inseparabili al potere: Faye licenzia Sonko
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

God of War: Faye protagonista tra miti orientali e spade parlantiUn possibile nuovo capitolo della serie di God of War si concentra su Faye, la moglie di Kratos, deceduta in passato.

Due inseparabili cuori oltre i cento anni: la festa da record per nonna VincenzaDue anziani che hanno superato i cento anni festeggiano insieme, attirando l’attenzione di molti nel loro paese.

Argomenti più discussi: Blog | In Senegal è rottura tra i due amici inseparabili al potere: Faye licenzia Sonko; In Senegal si è rotta un’alleanza storica; Terremoto politico in Senegal: il presidente Faye silura Sonko e scioglie il governo. Ora che succede?; Senegal. Scontro al vertice tra Faye e Sonko: il debito divide il nuovo potere.

In Senegal si è rotta un’alleanza storicaIl presidente Faye e il primo ministro Sonko hanno fatto politica insieme per più di un decennio: ora il primo ha licenziato il secondo ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web