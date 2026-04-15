Un possibile nuovo capitolo della serie di God of War si concentra su Faye, la moglie di Kratos, deceduta in passato. La narrazione potrebbe approfondire aspetti della sua vita e delle mitologie orientali, che finora sono rimaste in secondo piano nella trama. La presenza di spade parlanti e riferimenti a miti meno noti suggeriscono un cambio di focus rispetto ai capitoli precedenti. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per l’uscita del gioco.

Un nuovo capitolo della saga di God of War potrebbe presto spostare il baricentro narrativo verso Faye, la defunta moglie di Kratos, attraverso un prequel che esplora mitologie finora poco toccate. Le indiscrezioni suggeriscono che lo sviluppo sia guidato da Cory Barlog e che la trama possa includere influenze provenienti dalle culture giapponese e cinese, oltre a quella maya. L'evoluzione del gameplay tra nuovi compagni e armi senzienti Il progetto, che si distaccherebbe dalla struttura degli u .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - God of War: Faye protagonista tra miti orientali e spade parlanti

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