In sella allo scooter si schianta contro un guardrail | morto sul colpo

Notizia in breve

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo una strada provinciale. L’uomo, che si trovava a bordo di uno scooter, ha perso il controllo e si è schiantato contro un guardrail. L’impatto è stato fatale sul colpo. La polizia ha rilevato la dinamica dell’incidente e sta conducendo le indagini per accertare eventuali cause o responsabilità.