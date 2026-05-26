In sella allo scooter si schianta contro un guardrail | morto sul colpo
Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo una strada provinciale. L’uomo, che si trovava a bordo di uno scooter, ha perso il controllo e si è schiantato contro un guardrail. L’impatto è stato fatale sul colpo. La polizia ha rilevato la dinamica dell’incidente e sta conducendo le indagini per accertare eventuali cause o responsabilità.
Ancora un dramma lungo le strade della provincia di Padova. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio una fuoriuscita autonoma è costata la vita ad Alex Miotti, 52 anni residente a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Lo schianto fatale è avvenuto nella frazione di Camazzole nel territorio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Centauro si schianta contro il guardrail. Alessandro muore a 28 anni davanti al padre
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