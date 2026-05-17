Nella notte tra sabato e domenica, a Valmadrera, un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L’auto coinvolta si è schiantata contro un guardrail, provocando il decesso del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire gli accertamenti e i rilievi del caso.

Valmadrera (Lecco) – Un ragazzo di 28 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Valmadrera, in provincia di Lecco, in seguito a un incidente stradale. Da quanto si è appreso, il giovane stava stava percorrendo via Como, la ex Statale 36, alla guida della sua auto che è andata a schiantarsi contro il guardrail. Era da poco passata l’1. Per il 28enne non c’è stato nulla da fare, malgrado l’intervento dei sanitari di Areu e dai volontari della Croce rossa di Valmadrera arrivati sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco. Il conducente è infatti morto sul colpo e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valmadrera, l’auto si schianta contro il guardrail: morto 28enne

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