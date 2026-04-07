Paura in via Maggini scooter con in sella due persone si schianta contro un' auto | 18enne in ospedale

Un incidente si è verificato in via Maggini, quando uno scooter con due persone a bordo si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il giovane di 18 anni alla guida dello scooter è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.

L'incidente è avvenuto questa sera, intorno alle 20. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ANCONA – Scontro tra scooter e auto in via Maggini. Ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni, alla guida del mezzo a due ruote, trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. L’incidente è avvenuto nella serata, poco dopo le 20. Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona e accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il passeggero dello scooter ha riportato invece solo escoriazioni e ha rifiutato il trasporto. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica e la polizia locale, che si è occupata della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Napoli. Ignora l’alt, scappa contromano e si schianta contro due auto: arrestato 18enneL’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia.

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