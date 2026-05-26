In Polonia non gradiscono affatto il nuovo asse Germania-Ucraina

In Polonia, cresce il malcontento verso il nuovo asse tra Germania e Ucraina. La Germania, che fino a poco tempo fa mostrava un sostegno umanitario e politico, ora si avvicina a una collaborazione militare con Kiev. La trasformazione ha suscitato reazioni di scontento nel paese vicino, che teme un’influenza crescente della Germania nella regione. La situazione evidenzia tensioni tra le due nazioni, mentre l’alleanza tra Berlino e Kiev si approfondisce.

La Germania è passata da un atteggiamento di prudente sostegno umanitario e politico all’Ucraina a qualcosa che somiglia paurosamente a un’alleanza militare con Kiev. Nel breve termine stiamo assistendo al rafforzamento della cooperazione economica fra i due Paesi, il che significa che le aziende tedesche produttrici di armi stanno delocalizzando sul territorio ucraino, diventando i fornitori diretti dell’esercito di Kiev. Przemys?aw Piasta, storico e politico di Pozna?, analizza lo svolgimento e i possibili sviluppi dell’asse Berlino-Kiev, che potrebbero essere estremamente negativi per la Polonia. Germania sempre più coinvolta. Nei primi mesi del conflitto russo-ucraino nel 2022 la Germania manteneva una certa distanza dalla situazione. 🔗 Leggi su Follow.it

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