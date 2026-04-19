Sabato 18 aprile, i ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania si sono incontrati a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, per discutere di un possibile blocco navale volto a gestire i flussi migratori e il traffico di esseri umani. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei tre paesi, con l’obiettivo di concordare azioni condivise in risposta alle sfide legate all’immigrazione.

I ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania si sono riuniti sabato 18 aprile a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, per definire una strategia comune contro i flussi migratori e il traffico di esseri umani. Il vertice trilaterale, che vede protagonisti Matteo Piantedosi, Marie-Pierre Vedrenne e Alexandre Dobrindt, si concentra sulla gestione dei rimpatri e sulle nuove dinamiche causate dall’instabilità in Medio Oriente. L’asse europeo tra gestione dei flussi e protocolli extraeuropei. Il tavolo negoziale presso Villa Orsini, sede che aveva già ospitato il G7 dei ministri dell’Interno nell’ottobre del 2024, mette al centro della discussione il modello italiano per il trasferimento degli immigrati verso paesi fuori dall’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migranti, l’asse Italia-Francia-Germania: si ipotizza il blocco navale

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