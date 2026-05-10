Italia e Polonia | nuovo asse su economia e sicurezza a 36 miliardi

Italia e Polonia hanno avviato una collaborazione su questioni economiche e di sicurezza con un accordo del valore di 36 miliardi di euro. Tra i temi principali ci sono la riforma dell’ETS e i relativi effetti sui costi energetici delle aziende italiane. Inoltre, i due paesi stanno preparando nuovi strumenti operativi per rafforzare i controlli ai confini, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle frontiere e la sicurezza.

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? Punti chiave Come influenzerà la riforma dell'ETS i costi energetici delle nostre imprese?. Quali nuovi strumenti operativi proporrà l'asse Roma-Varsavia per i confini?. Perché la posizione italiana su Kyiv è cruciale per il governo polacco?. Cosa cambierà concretamente per le aziende con l'abbattimento dei dazi interni?.? In Breve Interscambio commerciale tra Italia e Polonia superato per la prima volta i 36 miliardi di euro.. Loperfido e Tusk discutono aggiornamento del trattato bilaterale firmato originariamente nel 1991.. Criticità su sistema ETS per abbattere i costi energetici delle industrie europee.. Convergenza su difesa confini e sostegno militare all'Ucraina dopo 1500 giorni di conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia e Polonia: nuovo asse su economia e sicurezza a 36 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Asse Italia-Polonia, così venivano vendute auto di lusso con frodi bancarieÈ di 9 soggetti denunciati e 18 autovetture di lusso recuperate il bilancio di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della... Sicurezza mineraria e riciclo: il Giappone investe 5 miliardi di euro nell’economia circolareIl Giappone ha avanzato un nuovo piano d’azione con il fine di garantire il recupero delle risorse riciclate.