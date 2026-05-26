Il 2 giugno, Festa della Repubblica, si terrà a Pontedera una manifestazione contro la presenza di una base militare e contro la guerra prevista presso la Tenuta Isabella. La protesta coinvolgerà diversi partecipanti che si riuniranno in piazza per esprimere il proprio dissenso. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, con cortei e comizi previsti durante la giornata. Nessuna decisione è stata comunicata riguardo a eventuali blocchi o azioni di protesta più radicali.

Pontedera, 26 maggio 2026 – Una giornata, quella del 2 giugno Festa della Repubblica, che Pontedera vedrà una grande manifestazione contro la base militare e la guerra prevista alla Tenuta Isabella. Il ritrovo sarà al mattino, alle ore 10, in piazza Cavour “e seguirà un corteo in centro con centinaia di persone previste”, per proseguire all’ora di pranzo alla Tenuta Isabella. Ieri mattina sono state spiegate le ragioni di questa manifestazione. “Siamo qui oggi a lanciare la manifestazione del 2 giugno che attraverserà la città di Pontedera per poi arrivare qui alla Tenuta Isabella dove è previsto un progetto di realizzazione di un autodromo militare e di un poligono di tiro militare” spiega Lucia Gonnelli di Arci Valdera e attivista del Movimento No Base. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza per il 2 giugno: “Contro la base militare e per dire stop alla guerra”

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