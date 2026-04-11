Protesta a Sigonella | no alla guerra in Iran e all' uso della base militare
A Sigonella si è svolta una manifestazione contro l'uso delle infrastrutture militari dell'isola per sostenere interventi in Iran. Lo striscione di apertura recava la scritta
"Sicilia terra di pace" si legge sullo striscione che apre la manifestazione a Sigonella, per dire no all'utilizzo della base militare nel catanese e delle altre infrastrutture sul territorio dell'isola, per sostenere la guerra in Iran. Associazioni, sindacati, reti civiche, partiti (come Pd, M5s.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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