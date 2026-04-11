Protesta a Sigonella | no alla guerra in Iran e all' uso della base militare

Da cataniatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sigonella si è svolta una manifestazione contro l'uso delle infrastrutture militari dell'isola per sostenere interventi in Iran. Lo striscione di apertura recava la scritta

"Sicilia terra di pace" si legge sullo striscione che apre la manifestazione a Sigonella, per dire no all'utilizzo della base militare nel catanese e delle altre infrastrutture sul territorio dell'isola, per sostenere la guerra in Iran. Associazioni, sindacati, reti civiche, partiti (come Pd, M5s.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Protesta a Sigonella: «No alla guerra e all'uso della base militare»

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