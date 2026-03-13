incontri a massa e amiata i 5stelle sono al lavoro per il voto fuori sede

Il Comitato per il No nella provincia di Grosseto organizza incontri a Massa e Amiata per presentare le ragioni contrarie alla riforma costituzionale. Oggi alle 16.30, l’appuntamento si tiene a Massa Marittima, sotto al porticato del bar

GROSSETO Prosegue l’impegno del Comitato per il No nella provincia di Grosseto. Oggi alle 16.30, la discussione sulle ragioni contrarie alla riforma costituzionale approda a Massa Marittima, sotto al porticato del bar "Le Logge" in piazza Garibaldi. L’iniziativa si inserisce in un fitto calendario di incontri volti a sensibilizzare la cittadinanza e a stimolare un dibattito critico e approfondito sulla cosiddetta " Legge Meloni-Nordio ". L’evento vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo, capaci di analizzare la riforma da diverse prospettive (giuridica, sindacale e politica). Partecipano all’incontro Barbara Fabbrini (giudice presso il Tribunale di Firenze), Monica Pagni (segretaria Generale Cgil Grosseto) e Marco Simiani (in foto, deputato del Partito Democratico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

