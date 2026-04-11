Il Parlamento italiano ha discusso nelle ultime ore su diverse questioni legislative che riguardano i diritti civili, la sanità pubblica e la distribuzione dei fondi europei destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le decisioni prese in queste sedute avranno ripercussioni su vari aspetti della vita quotidiana e sulla gestione delle risorse pubbliche nei prossimi mesi.

La politica italiana e le dinamiche europee si sono concentrate ieri su un complesso mosaico di decisioni legislative che toccano i diritti civili, la gestione della sanità pubblica e la stabilità dei comuni. Dalle aule della Camera, dove si è discusso del perimetro elettorale e del futuro del PNRR, fino alle commissioni parlamentari dove si è affrontato il tema dell’autonomia finanziaria locale e delle strategie energetiche continentali, il normativo sta delineando nuove direzioni per il prossimo anno. Il diritto al voto e l’evoluzione della rappresentanza democratica. Un passo significativo verso l’inclusione del corpo elettorale è stato tracciato dalla commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha approvato una modifica volta ad ampliare i confini della legge elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto fuori sede e fondi PNRR: il nuovo corso del Parlamento

Dimensionamento e Pnrr, Sardegna fuori dai fondi? Todde accusa: “Usano i fondi come strumento di pressione”La presidente Todde denuncia l'esclusione della Sardegna dai fondi Pnrr scuola prevista da un nuovo decreto governativo.

Referendum giustizia, bocciati emendamenti opposizioni: no al voto voto fuori sede(Adnkronos) – L'aula della Camera ha bocciato gli emendamenti al Decreto elezioni presentati dalle opposizioni per consentire il voto ai fuori sede...

Temi più discussi: Voto fuorisede: maggioranza determinata, sinistra chiude al confronto; L'Aquila, GD Abruzzo: stop MUSP e voto fuorisede; Mozione sul 'riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede'; Tessera elettorale digitale, ecco i fondi per realizzarla.

Mozione sul 'riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede'L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Fabrizio Ricci (Avs) che chiede alla Giunta di farsi promotrice, in tutte le sedi istituzionali competenti di ... ansa.it

L. Elettorale. Urzì(FdI): su fuori sede Pd e Avs contrari a includere il tema nella discussione. Incluso il voto degli italiani all’estero(ASI) Chiarezza questa sera dall’Ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali sul perimetro della discussione sulla legge elettorale che comprenderà in modo organico anche tutto il p ... agenziastampaitalia.it

Ragazzi, non facciamoci fregare! Ecco quello che stanno facendo con il voto fuori sede! - facebook.com facebook

“Azioni per il riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede” - Approvata mozione di Ricci (Avs) come emendata in accordo con Eleonora Pace (FdI) consiglio.regione.umbria.it/node/82360 #REGIONEUMBRIA x.com