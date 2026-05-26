In memoria dell' indimenticato Maurizio Lentis | torna al parco urbano il Big Happy Fest
Al parco urbano torna il Big Happy Fest, festival musicale dedicato a generi come rock, hard-rock e metal. L’evento, organizzato dal gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” in collaborazione con l’Avis comunale di Forlì, che quest’anno compie 90 anni, coinvolge diverse band del settore. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto, con esibizioni programmate nel corso della giornata.
Il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy”, in collaborazione con L'Avis comunale di Forli (che festeggia i 90 anni di attività), presenta la nuova edizione del "Big Happy Fest", festival musicale dedicato alla musica rock hard-rock metal. La manifestazione - In collaborazione con Death Over. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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