Anima green e tanta musica torna Romagna in fiore E al parco urbano il concerto di Irene Grandi

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torri, giardini e parchi urbani, un anfiteatro di paglia, il lungofiume del Bidente e una riserva forestale. Sono alcuni dei “palcoscenici” particolarmente suggestivi che ospiteranno “Romagna in fiore”, la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall’alluvione dell’anno precedente. Realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Ater Fondazione, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località coinvolte, la terza edizione di “Romagna in fiore” propone nove appuntamenti pomeridiani nei quattro fine settimana dall’1 al 24 maggio in otto località romagnole, con una tappa anche bolognese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

