Torna Cammina con noi | prevenzione e salute al parco urbano
È ripreso il ciclo di camminate organizzate nel parco urbano sotto il nome di “Cammina con noi”. La serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute continua con un nuovo evento. Le attività si svolgono all’aperto, coinvolgendo i partecipanti in passeggiate che si svolgono nel rispetto delle modalità stabilite. L’iniziativa si rivolge a chi desidera praticare attività fisica in modo semplice e accessibile.
Prosegue con un nuovo appuntamento il ciclo di camminate organizzate nell'ambito del progetto “Cammina Con Noi”. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Cardiologica Forlivese e dalla Fondazione Cardiologica "Myriam Zito Sacco", punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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