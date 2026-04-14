Torna Cammina con noi | prevenzione e salute al parco urbano

È ripreso il ciclo di camminate organizzate nel parco urbano sotto il nome di “Cammina con noi”. La serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute continua con un nuovo evento. Le attività si svolgono all’aperto, coinvolgendo i partecipanti in passeggiate che si svolgono nel rispetto delle modalità stabilite. L’iniziativa si rivolge a chi desidera praticare attività fisica in modo semplice e accessibile.