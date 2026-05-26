A Venezia, il Campo Largo si è inabissato, con i lavori di verifica ancora in corso sul Mose. La perdita di livello è stata evidente e si attribuisce al malfunzionamento dell'impianto di protezione, anche se le cause precise sono ancora oggetto di accertamenti tecnici. La situazione evidenzia il fallimento del progetto di salvaguardia, già messo in discussione da altri problemi tecnici e amministrativi.

Sarà stato il cattivo funzionamento del Mose, sono in corso gli accertamenti tecnici, ma il fatto è chiaro: il Campo Largo a Venezia è affondato. Acqua alta. Il dato politico è che la “remuntada” è rinviata ancora una volta. State serenissimi, compagni, avete perso. E non per un soffio, in Laguna vi siete inabissati. Andrea Martella è una persona seria, la sua coalizione no. «Vinciamo la prossima volta» sarà lo slogan degli amici della sinistra. La morte della maggioranza meloniana è una resurrezione dopo il referendum, un voto che aveva alimentato l’illusione e fatto scattare il ballo di Bonelli con la musica degli Inti Illimani. Questo non significa che nel centrodestra non ci siano problemi, ma che la sua forza, i colti la chiamano “resilienza”, è molto più grande di quel che raccontano i gazzettieri progressisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Laguna sprofonda la grande illusione del referendum

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